Đến tận nhà phát tiền hỗ trợ cho dân

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, chính quyền nhiều địa phương ở TP.HCM vẫn tích cực tổ chức lực lượng đến tận nhà dân thuộc diện được hỗ trợ do khó khăn vì dịch bệnh để trao tiền, với tinh thần không để ai bị thiếu đói.

TP.HCM triển khai song song 2 gói hỗ trợ: Gói hỗ trợ Nghị quyết (NQ) 68/2021 của Chính phủ và NQ 09/2021 của HĐND TP.HCM. Riêng gói hỗ trợ theo NQ09 dành cho hơn 220.000 lao động tự do (LĐTD) cơ bản đã triển khai xong đợt 1.

Còn bà Nguyễn Thị Thúy Hồng (57 tuổi) sống cùng gia đình em gái trong một con hẻm nhỏ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.19, Q.Bình Thạnh). Vài tháng trước, trong lúc đi bán vé số, bà bị té gãy chân, nhưng vì khó khăn nên chỉ sau thời gian ngắn điều trị, bà đi bán vé số tiếp, dẫn đến chân bị nhiễm trùng. Còn em gái bà là thợ may gia công tại nhà, từ đầu năm nay cũng không có nhiều nguồn hàng, đời sống bấp bênh. Nhận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng, gia đình bà Hồng rất hồ hởi vì đó là nguồn động viên giúp cả nhà chống chọi qua đại dịch.

Có nhiều người thấy chúng tôi đến từng nhà đọc tên cũng ghé hỏi mình có được hỗ trợ không. Tuy nhiên, danh sách tổ và khu phố đưa lên còn phải thông qua hội đồng xét duyệt nữa”. Còn theo ông Đoàn Tuấn Kiệt, Phó chủ tịch P.19 (Q.Bình Thạnh), tính đến chiều 18.7, địa phương đã duyệt chi cho 488 LĐTD; đồng thời đã chi tiền hỗ trợ hơn 90% danh sách, số còn lại chưa thực hiện chi trả được do đã về quê, ở trong khu phong tỏa, cách ly...

Về việc thực hiện gói hỗ trợ trên toàn TP.HCM, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho hay tính đến hiện nay, gói hỗ trợ Covid-19 cơ bản đã thực hiện xong đợt 1, thực hiện hỗ trợ cho khoảng 220.000 LĐTD với tổng số tiền khoảng 330 tỉ đồng, đạt tỷ lệ trên 95%. “Còn khoảng 10.000 người TP.HCM chưa chi trả được do đang về quê tránh dịch; ở trong khu phong tỏa hay đã bị cách ly tập trung. Vì vậy, các địa phương sẽ chuẩn bị sẵn số tiền và tìm mọi cách để chi trả cho người dân”, ông Tấn thông tin.

Trước đó, tại cuộc họp sơ kết 7 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 ngày 15.7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các địa phương khẩn trương hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn được quy định trong NQ68 và NQ09, phấn đấu đến ngày 23.7 mỗi địa phương giải ngân đạt trên 95% kế hoạch đề ra.

Việc hỗ trợ cho LĐTD theo NQ09 được thực hiện rốt ráo từ ngày 6.7 đến nay. Tuy nhiên, chính quyền cơ sở cũng đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai, nhất là tại Q.Gò Vấp (có hơn 11.600 LĐTD) và Q.Bình Thạnh (hơn 21.600 người LĐTD).

Ông Đoàn Tuấn Kiệt cho biết chính sách hỗ trợ Covid-19 cho LĐTD được đưa ra rất kịp thời. Các quy định, trình tự thủ tục được cụ thể và đơn giản hóa để người dân nhận hỗ trợ nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, do việc thực hiện còn gấp rút nên khi triển khai xuống các khu phố còn nhiều người chưa hiểu hết nội dung, như đối tượng cụ thể được thụ hưởng, yêu cầu cư trú hợp pháp (thường trú, hoặc có đăng ký tạm trú theo quy định) tại địa phương... Có những người làm những ngành nghề không thuộc đối tượng được giải quyết theo NQ09 nhưng vẫn nộp hồ sơ, khi không được hội đồng xét duyệt thông qua thì bức xúc.

Về thủ tục, hồ sơ, ông Kiệt cho biết do tình hình hạn chế đi lại nên có thể làm chậm nhịp việc xét duyệt, chi trả. “Chẳng hạn, do phải xác minh nơi cư trú hợp pháp nên người dân phải cung cấp bản photo, trong khi những cửa hàng photo đã đóng cửa, lúc này P.19 phải linh động bằng cách triển khai nhờ lại người dân nộp CMND/CCCD bản gốc để xét duyệt. Đối với nhóm LĐTD ở các cơ sở kinh doanh , chủ cửa hàng phải nộp hồ sơ, danh sách nhưng có nhiều người đã về quê tránh dịch nên việc liên hệ của phường còn gặp nhiều khó khăn”, ông Kiệt nói và cho biết thêm: “Chưa kể, một số trường hợp người dân kê khai không đúng thực tế ngành nghề mà họ đang làm để được nhận hỗ trợ. Chúng tôi nếu thấy bất hợp lý sẽ xác minh. Đến nay, lực lượng của phường vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo công tác an sinh xã hội. Các cán bộ của phường phải làm ngày, làm đêm, thậm chí phải đi phát tiền ban đêm cho dân”, ông Kiệt nói.