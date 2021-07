TP.HCM: Gói hỗ trợ Covid-19 cho người lao động tự do đang được thực hiện ra sao?

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 14.7 về tình hình hỗ trợ người lao động tự do theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ và Công văn 2209/2021 của UBND TP.HCM về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021 của HĐND TP.HCM trên địa bàn TP, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM , cho biết sau một tuần lễ (tính từ ngày 6.7 đến hết ngày 13.7), các quận, huyện, TP.Thủ Đức đã hỗ trợ cho hơn 105.000 người lao động tự do (đạt tỷ lệ 46%) với hơn 158 tỉ đồng.