Tránh khuynh hướng biết sai không sửa và đổ thừa cơ chế

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay, tại Hội nghị T.Ư 3 vừa qua, T.Ư Đảng đã thảo luận và thống nhất các quan điểm, mục tiêu trong 5 năm tới, nhấn mạnh các yếu tố nhanh, bền vững, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn là mục tiêu hàng đầu, bảo đảm an ninh tài chính, an toàn nợ công, không để nợ xấu quay trở lại. “Đây là thách thức rất lớn trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 hiện nay ”, ông Huệ nhận định.