Đeo khẩu trang, giấu ma túy trước miệng nhưng chưa kịp nuốt phi tang đã bị bắt

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế do có có liên quan vụ nhập khẩu thuốc ung thư giả