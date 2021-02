Dẹp 'karaoke khủng bố', quan trọng là chính quyền có thực sự muốn làm ?

“Chịu không thấu” vấn nạn karaoke, người dân cầu cứu UBND TP.HCM

Cụ thể, Giám đốc Công an TP.HCM tiếp tục quán triệt, chỉ đạo Công an TP.Thủ Đức và công an các quận, huyện giao trách nhiệm cho trưởng công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về tiếng ồn tại địa bàn và chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý.