Dẹp lấn chiếm vỉa hè, cán bộ Thanh tra giao thông bị chém đứt 2 ngón tay

Theo đó, vào lúc 7 giờ 40 ngày 27.11, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Tháp đang đi trên QL30 để tập kết tại UBND xã An Bình A, TX.Hồng Ngự nhằm tiến hành kiểm tra, giải tỏa lòng đường, vỉa hè bị lấn chiếm . Bất ngờ, có một thanh niên khoảng 35 tuổi (chưa xác định rõ danh tính và địa chỉ cụ thể) đứng cặp lề đường thuộc ấp An Phước, xã An Bình A và dùng đá ném vào xe ô tô của Đội Nghiệp vụ Thanh tra giao thông số 3 của Thanh tra Sở GTVT Đồng Tháp làm vỡ kính chiếu hậu.