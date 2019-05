Đi đòi nợ, bị con nợ đâm, một người tử vong, một người nguy kịch

Sáng 20.5, thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng công an H.Cần Giuộc (Long An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Văn Hoàng (40 tuổi, ngụ xã Tân Kim, H.Cần Giuộc) cho Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền để điều tra về hành vi giết người