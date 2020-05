Đi hái lan rừng, nam thanh niên rơi xuống vực sâu tử vong

Chiều 3.5, Công an H.Đông Giang (Quảng Nam), cho biết người dân đi làm rẫy vừa phát hiện thi thể nam thanh niên dưới vực sâu hơn 20 m. Nguyên nhân tử vong, bước đầu được xác định là do nạn nhân đi hái lan rừng không may trượt chân rơi xuống vực sâu