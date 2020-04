Ngày 19.4.2020, Công an quận 5, TP.HCM cho biết đang lấy lời khai với Trương Gia Huy (21 tuổi, ở Q.10, TP.HCM) để điều tra về hành vi dùng vũ lực quan hệ tình dục với người khác trái ý muốn.

Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam băng siêu trộm gây ra 11 vụ đột nhập nhà dân lấy đi hơn 1,5 tỉ đồng ở tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Chỉ cách đây mấy hôm, những cán bộ chiến sĩ công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) còn đang trong diện được cách ly do có liên quan đến bệnh nhân thứ 243 nhiễm Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra. Giờ đây, họ đã lại có mặt trên các tuyến phố trên địa bàn để tham gia phòng chống dịch.