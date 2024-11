Video clip dài gần 22 phút được phát trực tiếp trên một tài khoản mạng xã hội Facebook vào trưa 21.11.2024 đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thợ trang điểm bị nghi ngờ trộm tiền, yêu cầu cởi đồ kiểm tra

Được biết, vụ việc xảy ra tại xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, khi hai thợ trang điểm ra về thì bị một số người tham dự lễ cưới giữ lại, tra hỏi về số tiền 20 triệu đồng bị mất.

Để chứng minh bản thân không lấy trộm tiền, cả hai đã đồng ý cho lục soát vali đựng đồ nghề và liên tục yêu cầu không được bước qua đồ nghề trang điểm.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra vali và phát hiện không có tiền bên trong, những người này không để hai thợ trang điểm ra về mà liên tục lớn tiếng cãi vã và yêu cầu 2 cô gái này cởi quần áo để kiểm tra một lần nữa.

Bức xúc, cả hai lên tiếng, yêu cầu mời công an vào cuộc thì bị dọa đánh.

Sau đó, dù không chứng minh được thợ trang điểm trộm tiền, người phụ nữ vẫn tiếp tục kiểm tra vali và không lên tiếng xin lỗi. Một lát sau, chú rể và một số người khác mới có mặt, xin lỗi cả hai.

Thợ trang điểm bị lục soát đồ nghề ẢNH: MXH

Ngay sau đó, 2 thợ trang điểm đã trình báo sự việc để cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý. Sự việc xảy ra đã khiến cư dân mạng phẫn nộ, đặc biệt là trong cộng đồng những người làm nghề trang điểm.

Sáng 23.11, trung tá Nguyễn Bá Quốc, Trưởng Công an xã Mỹ Tịnh An, cho biết cơ quan công an đã nắm được vụ việc này và đang điều tra, làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tịnh An, cũng cho biết đã nắm được vụ việc này. Ông Năm nói cơ quan công an đã mời những người có liên quan đến làm việc.