Xem nhanh 20h ngày 25.12: Làm thế nào để định danh tài khoản MXH | Ông Trump có ý định mở rộng lãnh thổ Mỹ?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bắt buộc định danh tài khoản mạng xã hội: Cách thức thế nào, hạn đến bao giờ?

Từ ngày 25.12.2024, người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam sẽ phải thực hiện định danh tài khoản thông qua số điện thoại di động để tiếp tục viết bài, bình luận hoặc livestream. Quy định mới này áp dụng cho cả mạng xã hội trong nước và xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok, Zalo. Nếu không thực hiện, tài khoản sẽ bị hạn chế tính năng sau thời hạn 25.3.2025.

Từ 25.12, người dùng sẽ không thể đăng bài, bình luận trên mạng xã hội nếu như không thực hiện định danh tài khoản ẢNH: LÊ NAM

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT-TT), khẳng định rằng quy định này nhằm đối phó với tình trạng lừa đảo, tội phạm mạng và các hành vi tiêu cực ngày càng gia tăng trên không gian mạng. Việc xác thực tài khoản bằng số điện thoại giúp tăng cường kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Chị Ngọc Huyền, một cư dân tại TP.HCM, chia sẻ: “Khi không xác định được danh tính, người ta cảm thấy an toàn để nói bất kỳ điều gì, bất chấp hậu quả. Xác thực danh tính sẽ giảm thiểu các hành vi tiêu cực này". Đồng quan điểm, anh Quách Trọng Nhân, sinh viên 19 tuổi, nhận định việc định danh có thể bảo vệ các nạn nhân trên mạng xã hội khỏi những cuộc tấn công từ tài khoản ảo.

Cách Thức Định Danh

Có ba phương thức chính để định danh tài khoản mạng xã hội:

Qua email: Phù hợp cho các dịch vụ yêu cầu xác thực cơ bản.

Qua số điện thoại di động: Là phương án phổ biến và phù hợp nhất tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh người dùng chuyển sang thiết bị di động.

Qua số căn cước công dân: Áp dụng cho các hoạt động yêu cầu mức độ bảo mật cao, như giao dịch ngân hàng.

Ông Trump có kế hoạch mở rộng lãnh thổ nước Mỹ

Tờ New York Post ngày 24.12 dẫn các nguồn tin thân cận với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết ông "nghiêm túc 100%" về việc muốn sáp nhập Greenland và kênh đào Panama vào lãnh thổ Mỹ. Trước khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, ông liên tiếp đề cập việc mở rộng lãnh thổ, trong khi giới phân tích cho rằng có thể có những dự định ông sẽ thực sự tìm cách triển khai.

Nhiều mục tiêu

Khi thông báo đề cử cựu Đại sứ Mỹ tại Thụy Điển Ken Howery làm đại sứ tại Đan Mạch hôm 22.12, ông Trump nhắc lại ý định từng đưa ra vào năm 2019 về việc mua lại Greenland, hòn đảo là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch nằm sát phía đông Canada và Mỹ.

"Vì an ninh quốc gia và tự do trên thế giới, Mỹ thấy rằng việc sở hữu và kiểm soát Greenland là điều tuyệt đối cần thiết", ông Trump viết trên mạng xã hội. Thông tin khiến lãnh đạo chính quyền Greenland Mute Egede nhanh chóng phản ứng. "Greenland là của chúng ta. Chúng ta không phải để bán và sẽ không bao giờ như vậy", ông phát biểu. Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng khẳng định quan điểm của ông Egede.

