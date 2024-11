Xem nhanh 20h: Thực hư chi 1,8 tỉ để có suất chèo thuyền ở Hội An | Điều tra băng nhóm tấn công nhà dân

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 24.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Thực hư vụ chi 1,8 tỉ để có suất chèo thuyền ở Hội An

Sáng 24.11, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng công an TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc để có "suất chèo thuyền, đạp xích lô ở phố cổ Hội An, người dân phải chi số tiền từ 1,6 - 1,8 tỉ đồng".

"Công an TP.Hội An đã tiếp nhận thông tin sai sự thật này. Chúng tôi đang phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh; đặc biệt là Phòng An ninh mạng để xác minh, làm rõ đối tượng đăng tải thông tin này để xử nghiêm theo quy định của pháp luật. Việc đăng tải thông tin sai sự thật này ảnh hưởng rất nghiêm trọng, đặc biệt là ngành du lịch Hội An", thượng tá Hội nói.

Xem nhanh 20h ngày 24.11: Thực hư 1,8 tỉ để có suất chèo thuyền ở Hội An

Cơ quan chức năng TP.Hội An bác thông tin phải chi số tiền từ 1,6 -1,8 tỉ đồng để có xuất đạp xích lô ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước đó, sáng 23.11, tài khoản Minh Ohio (có 500.000 người theo dõi) đăng tải lên mạng xã hội Facebook và TikTok một video được quay tại phố cổ Hội An (TP.Hội An).

Trong clip, một nam thanh niên quay hình ảnh thuyền du lịch trên sông Hoài và người hành nghề xích lô ở phố cổ Hội An, kèm theo lời bình:

"Về phố cổ Hội An, mình có được thông tin rất động trời. Để được lái những chiếc thuyền này và để có mã số trên những thuyền này, những người chủ phải trả đâu đó 1,6 - 1,8 tỉ đồng để được lái hằng đêm giống vậy. Và thời gian là từ 16 giờ cho tới 22 giờ. Ngoài ra, để lái xe xích lô ngay tại phố cổ Hội An thì cũng tương tự, cũng phải chi ra từ 1,6 - 1,8 tỉ đồng mới có một suất, một chân xích lô đó. Các bạn thấy khủng, thấy động trời không?".

Diện mạo điện Thái Hòa sau 3 năm trùng tu: "Trả lại" dáng vẻ vàng son lộng lẫy

Tròn 3 năm trùng tu, công trình bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Ngày di sản Việt Nam 23.11. Toàn bộ hệ thống gỗ cột, xuyên xà... đều được sơn son thếp vàng. Nội thất vàng son lộng lẫy sau khi trùng tu.

Nền điện với gạch hoa nguyên bản được giữ nguyên… để "trả lại" vẻ đẹp lộng lẫy vàng son của điện Thái Hòa, ngôi điện mang biểu tượng quyền uy của vương triều nhà Nguyễn tại cố đô Huế.

Tái hiện nghi lễ thiết triều thời nhà Nguyễn ẢNH: NGUYỄN VĂN LỢI

Diện mạo điện Thái Hòa sau 3 năm trùng tu: "Trả lại" dáng vẻ vàng son lộng lẫy

Trước đó, điện Thái Hòa đã xuống cấp nghiêm trọng, được duy tu bảo quản chắp vá, không đảm bảo an toàn cho công trình và du khách tham quan.

Khoảnh khắc đẹp xiêu lòng bình minh trên chợ nổi Long Xuyên

Một cảnh tượng nên thơ vùng sông nước những ngày giữa tháng 11.2024. Không khí dịu mát. Khi bình minh lên, cũng là lúc chợ nổi Long Xuyên (ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) dần hiện lên, là hàng dài ghe chở dừa, khoai, khóm neo đậu trên khúc sông dài khoảng 2 km.

Dừa là mặt hàng mua bán nhiều nhất trên sông. Người mua hàng trên chợ nổi đa phần là tiểu thương bán trên các chợ hoặc dùng ghe chở nông sản vào sâu các tuyến kênh để bán cho người dân.

Chợ nổi đẹp xiêu lòng dưới ánh bình minh

[Flycam]: Khoảnh khắc đẹp xiêu lòng bình minh trên chợ nổi Long Xuyên

Chị Lý Thị Bích Quyên, nhà ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Qua nhiều chuyến hàng được người quen chỉ lên bán, thấy chợ nổi Long Xuyên đông tiểu thương, nên quyết định gắn bó. Thoáng chốc đã hơn 20 năm vợ chồng ở lại đây.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.