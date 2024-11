Xem nhanh 20h: Bắt Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM | Mặt bằng đắc địa ‘nằm đợi’ khách thuê

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 22.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM về tội nhận hối lộ

Ngày 22.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Nguyễn Lộc (43 tuổi, quê Bến Tre, Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM). Theo nguồn tin, ông Huỳnh Nguyễn Lộc bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc ẢNH: VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC

Bắt Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng khám xét nơi ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc tại căn hộ ở tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi (P.8, Q.Phú Nhuận) và nơi làm việc là Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận).

Từ tháng 8.2015, ông Huỳnh Nguyễn Lộc giữ chức vụ Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM đến nay.

Chàng trai đạp xe đi khắp nơi nhảy trước rác với lý do đặc biệt

Trên hành trình đạp xe xuyên Việt, anh Trương Hưng (30 tuổi) chia sẻ nhiều video nhảy hiphop cạnh những bãi rác với thông điệp "hãy bảo vệ môi trường", chạm đến trái tim cộng đồng. Anh Hưng nhảy ở các khu chợ, nơi tập trung đông người ẢNH: NVCC Chàng trai đạp xe đi khắp nơi nhảy trước rác với lý do đặc biệt 8 giờ một ngày đầu tháng 11, anh Hưng bắt đầu hành trình đạp xe kết hợp lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ nhà ở làng chài Phước Hải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hướng ra miền Trung theo QL1. Anh Hưng từng mắc nhiều bệnh do có lối sống không lành mạnh. Nhưng khoảng 5 năm nay, từ khi thay đổi lối sống và hướng về thiên nhiên, anh thấy cơ thể khỏe mạnh hơn. "Thiên nhiên mang lại rất nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần, nuôi dưỡng và giúp mình vượt qua bệnh tật. Vì thế, mình muốn làm nhiều việc để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường để trả ơn thiên nhiên", anh chia sẻ.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.