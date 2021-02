Đi lại sau tết 'dễ thở'

Không ùn tắc

Tại Hà Nội, mặc dù trong giờ cao điểm, nhưng nhiều tuyến đường đổ về trung tâm Hà Nội, như: Ngọc Hồi, đại lộ Thăng Long, Vành đai 3..., các phương tiện di chuyển bình thường, không xảy ra hiện tượng ùn tắc. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông tại cửa ngõ phía nam của Hà Nội, trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), cho biết chiều 16.2, tức mùng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu, cùng thời điểm này các năm, lượng người và phương tiện đổ về Hà Nội qua cửa ngõ phía nam rất đông, đơn vị luôn phải huy động 100% quân số để hướng dẫn, phân luồng phương tiện đến khuya, nhưng năm nay, toàn tuyến chưa xảy ra ùn tắc. Đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), cho biết mật độ giao thông trên toàn tuyến có tăng hơn ngày thường, nhưng không xảy ra ùn ứ.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, dịp tết năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất đạt 3.400 lần cất hạ cánh (giảm 44,5%), 256.000 lượt khách (giảm 71,3%), sân bay Nội Bài đạt 1.900 lần cất hạ cánh (giảm 51,3%), 136.000 lượt khách (giảm 74,8%); sân bay Đà Nẵng đạt 580 lần cất hạ cánh (giảm 73,8%), 43.000 lượt khách (giảm 86,2%). Các hãng hàng không VN vận chuyển đạt 408.000 khách, giảm 64,8% so với tết 2020. Tại TP.HCM, tính đến tối 16.2, tại các con đường cửa ngõ phía đông dẫn vào TP.HCM như: cao tốc TP.HCM - Long Thành, QL1, QL1K, Tại TP.HCM, tính đến tối 16.2, tại các con đường cửa ngõ phía đông dẫn vào TP.HCM như: cao tốc TP.HCM - Long Thành, QL1, QL1K, phà Cát Lái ... đường trống, giao thông đi lại thuận tiện.

Cục CSGT (Bộ Công an) đơn vị phụ trách tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng cho biết, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về TP sau tết không quá đông như những năm trước. Giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây diễn ra bình thường, các phương tiện lưu thông ổn định, không ùn tắc giao thông hoặc kẹt xe kéo dài. Tương tự, những “điểm nóng” như: cửa ngõ miền Tây, QL1A, đoạn thuộc H.Bình Chánh (TP.HCM), khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh), lượng xe đông nhưng không kẹt xe... như những ngày sau tết những năm trước.

Đi lại bằng máy bay, tàu hỏa giảm mạnh

Trên QL1 đoạn qua Phú Yên, tại những điểm người dân thường hay đón xe khách để vào TP.HCM, các năm trước thường chen chúc thì năm nay thưa thớt, vắng bóng người. Ga Tuy Hòa cũng khá vắng khách so với mọi năm. Theo đại diện ga Tuy Hòa, nguyên nhân vắng khách là do TP.HCM có thông báo dời lịch học đến hết tháng 2.2021 nên sinh viên chưa vào lại trường để học tập. Hơn nữa, người dân lo ngại tình hình dịch bệnh Covid-19 nên cũng hạn chế đi lại. Đại diện Cảng hàng không Tuy Hòa cho biết lượng khách di chuyển bằng phương tiện hàng không cũng giảm so với mọi năm. Nhiều khách hàng đã đổi vé, dời ngày vào TP.HCM.

Tại Gia Lai, tuyến xe khách Pleiku - TP.HCM tính từ tối 14.2 đến nay, mỗi ngày có trên dưới 30 xe xuất bến, song lượng khách chỉ dao động trên dưới 700 khách/ngày, giảm hẳn so với các tết trước.

Khác hẳn với những năm trước, trong chiều 16.2 (mùng 5 tết), Bến xe Quy Nhơn (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) cũng khá vắng vẻ. Theo ông Phạm Nguyễn Quốc Huy, Phó giám đốc Công ty dịch vụ vận tải Hoàng Dũng (ở Bình Định), trong ngày mùng 5 Tết Tân Sửu, nhà xe này chỉ có 6 chiếc xuất bến từ Quy Nhơn đi TP.HCM, giảm một nửa so với năm trước. Ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Công ty CP Bến xe Bình Định, cho biết lượng xe xuất bến từ Bến xe Quy Nhơn đi TP.HCM thời điểm sau tết giảm 30% so với các năm trước.

Tương tự, ông Nguyễn Phúc Tích (ga Diêu Trì, Bình Định) cho biết đợt này, do số lượng khách đi tàu giảm mạnh nên ngành đường sắt phải tạm dừng hoạt động các đôi tàu tăng cường. Đi lại bằng máy bay, tàu hỏa tết này giảm mạnh.

Ủy ban ATGT quốc gia ngày 16.2 có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về công tác đảm bảo ATGT và vận tải dịp Tết Nguyên đán 2021. Theo đó, sản lượng vận chuyển đường sắt (từ 9 - 13.2), tàu Thống Nhất chỉ có 16 đoàn, giảm gần 16% so với năm 2020; tàu địa phương 30 đoàn, giảm 38% so với năm 2020. Tổng cộng có 12.793 hành khách đi tàu, chỉ đạt 33,56% so với năm 2020. Về hàng không, tổng sản lượng thông qua các sân bay đạt 9.500 lần cất hạ cánh, giảm 43,4%, số lượng hành khách 815.000 người, giảm 66,6%, trong khi hàng hóa tăng 3,3% so với cùng kỳ 2020.