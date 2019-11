Di Linh: Điều tra vụ ô tô lao lên vỉa hè tông chết người đi bộ

Phát biểu trên hội trường Quốc hội sáng 4.11, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho hay, ngày hôm qua, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, bắt giữ 8 đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép.