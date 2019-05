Đi thăm tê giác đẻ

Chẳng là trước đó, Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari Phú Quốc chào đón sự ra đời của bé tê giác đực có tên khoa học là Caretotherium simum (thuộc họ White Rhinoceros). Đây là một trong 5 loài tê giác hiếm hoi còn tồn tại trên thế giới hiện nay.

Dùng từ “kiên cường” vì theo lời các nhân viên kể lại, quá trình “lâm bồn” của mẹ tê giác thứ 2 này rất gay cấn, nhiều lần gây “thót tim” cho đội ngũ chăm sóc, bác sĩ, chuyên gia.

Ông Nguyễn Đình Cao, Trưởng bộ phận chăm sóc động vật, vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc, kể: Trước khi sinh, tê giác mẹ vẫn biểu hiện bình thường như những con khác. Tuy nhiên sau khi tê giác con lọt lòng, thay vì tìm cách chăm sóc, tê giác mẹ đột nhiên hung dữ, liên tục húc mạnh vào tê giác con. “Việc mang thai có thể đã gây stress dẫn đến hoảng loạn cho tê giác mẹ. Ngay lập tức, chúng tôi lên mọi phương án đối phó để bảo vệ cá thể mới sinh. Trong trường hợp xấu nhất, nhân viên vườn thú buộc phải tách tê giác con khỏi mẹ nhưng điều này cũng rất khó khăn vì sự hung dữ và cảnh giác của tê giác mẹ”, ông Cao nhớ lại.

Anh Lê Trường Hận, nhân viên chăm sóc động vật Vinpearl Safari, tiếp lời sau khi sinh, con non phải tìm được bầu vú và bú đợt sữa non đầu tiên, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng và sự phát triển của con nhỏ. Thế nhưng tê giác mẹ lại đang bị stress, rất hung dữ. Lực lượng chăm sóc như ngồi trên đống lửa, khi mọi nỗ lực dần trở thành bất lực, sự kiên nhẫn cạn kiệt dần thì đến khoảng 8 giờ rưỡi sáng - sau 10 tiếng vật lộn, may mắn thay, tâm lý mẹ dần dần ổn định lại, tê giác con đã bú những giọt sữa đặc biệt đầu tiên. “Chúng tôi ai cũng vỡ òa, chưa bao giờ cảm giác chờ đợi sinh nở vừa lâu vừa căng thẳng, bồn chồn như lần này. Cũng lo lắng không khác gì lần đầu trông vợ hạ sinh”, anh Hận dí dỏm ví von.