Dịch có diễn biến mới, Hà Nội khử khuẩn tiệm pizza, chỉ đạo khẩn về Covid-19

Theo thông tin phóng viên có được, diễn biến bất ngờ này là do Hà Nội đã xuất hiện một ca nghi nhiễm Covid-19 đang đợi Bộ Y tế xác minh và công bố.

Các lực lượng chức năng của Hà Nội đã họp khẩn sáng nay và triển khai các biện pháp cần thiết, trong đó có việc truy dấu F1, F2 để có phản ứng kịp thời nếu ca bệnh được xác định.

Hiện, ông Trần Đức Hoạt, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, đang chỉ đạo triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Cùng với đó, Hà Nội tham dự cuộc họp khẩn về phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Trước đó, ngày 28.7, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã ra thông báo kết luận, xác định Hà Nội là địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao do có nhiều người đã đi du lịch, công tác... tại TP.Đà Nẵng.

Vì vậy, thành phố yêu câu rà soát những trường hợp đi Đà Nẵng trở về Hà Nội từ ngày 8.7. Tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, khó thở, sốt trên địa bàn thành phố cần phải liên hệ ngay với các cơ sở y tế trên địa bàn để được xét nghiệm, trong khi chờ kết quả xét nghiệm phải tự cách ly tại nhà.

Cảnh sát trật tự được huy động phân luồng trên phố sáng nay Ảnh Trần Cường

Các trường hợp đang được điều trị tại các bệnh viện thì đề nghị bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức khám, chữa bệnh theo đúng quy trình đã được Bộ Y tế quy định về phòng, chống dịch Covid-19 (đặc biệt các trường hợp có tiền sử đã đi về từ vùng có dịch) như Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace; các quận: Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu và các nơi cư trú của bệnh nhân.

Tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố duy trì nước sát khuẩn để sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng và khi tham gia giao thông.

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ những trường hợp nhập cảnh đang cách ly tại các khách sạn, cơ sở lưu trú đã được UBND thành phố phê duyệt cơ sở cách ly tập trung.

Hà Nội cũng đề nghị người dân không quá lo lắng, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch như đã có kinh nghiệm trước đây.