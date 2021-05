Dịch Covid-19 ở TP.HCM, Hà Nội diễn biến phức tạp

Tối 31.5, TP.HCM phát hiện thêm 51 trường hợp lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tính từ 27 - 31.5 là 200 ca.

Sáng 1.6: Thêm 111 ca Covid-19 trong nước, 51 ca liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Phát hiện nhiều ca nghi nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, hiện TP.HCM đã xác minh được 55 trường hợp có tham dự, phát hiện 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (72,7%). Từ chùm ca bệnh này đã lây lan cho 151 trường hợp khác, trong đó 104 trường hợp là tiếp xúc gần F1 với các ca bệnh thuộc hội thánh (cùng nhà, bạn bè, làm việc cùng công ty, cùng tòa nhà) và 47 trường hợp là tiếp xúc vòng hai (F2). Như vậy cho đến nay, có tổng cộng 191 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Ngoài ra, TP.HCM ghi nhận thêm 4 ca bệnh là tiếp xúc gần của các ca bệnh thuộc hội thánh phát hiện tại tỉnh Bạc Liêu, Bình Dương, Đắk Lắk và Long An. Có 9 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm 2 vợ chồng thai phụ đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cư trú tại Q.Tân Phú. TP.HCM đã tìm ra được mối liên quan giữa 2 chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và chuỗi lây nhiễm 2 vợ chồng thai phụ. 2 chuỗi lây nhiễm này đều được phát hiện biến chủng Ấn Độ.

Trong ngày 31.5, lực lượng chức năng Q.1, TP.HCM tiến hành phong tỏa tạm thời một phần hẻm 245 Nguyễn Trãi (khu Mả Lạng, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) do có ca nghi nhiễm Covid-19.

Chiều cùng ngày, lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 những người liên quan ca nghi nhiễm này. Tại đây có khoảng 500 hộ dân với gần 1.500 nhân khẩu.

Xuất hiện ca dương tính Covid-19, khu Mả Lạng lần thứ hai bị phong tỏa

Cùng ngày, Q.Bình Thạnh có 7 ca nghi nghiễm mới tại con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, P.15. 7 ca nghi nhiễm này liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Dự kiến lấy hơn 3.000 mẫu tại các hẻm liên quan khu vực có các ca bệnh trên đường Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh.

F1 thành F0 tăng đột biến, Hà Nội giảm tải khu cách ly

Sáng qua, trước việc số F1 cách ly tập trung ở TX.Sơn Tây trở thành F0 tăng đột biến, với 35 ca được phát hiện trong ngày 30.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra.

Theo Sở Y tế Hà Nội, sau khi nhận thấy số ca F1 chuyển thành F0 trong những ngày qua tăng nhanh , TP đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, nên phát hiện được số ca bệnh trên. Trong chiều và đêm 30.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phối hợp với khu cách ly chuyển các trường hợp F1 âm tính đến cách ly tại Trường đại học FPT nhằm sang tải, giảm mật độ.

Chiều qua, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Hà Nội, Phó giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết từ 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 209 ca mắc ngoài cộng đồng tại 22 quận, huyện và khu cách ly tập trung ở TX.Sơn Tây.

Thêm 211 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước Bộ Y tế cho biết, ngày 31.5, Việt Nam ghi nhận thêm 214 ca mắc Covid-19. Trong đó, 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam (2 ca) và Tây Ninh (1 ca).

Hà Nội (28); Lạng Sơn (3); Bình Dương (3); Long An (2); Đắk Lắk, 211 ca ghi nhận trong nước, gồm: Bắc Giang 134 ca; Bắc Ninh (38);Hà Nội (28); Lạng Sơn (3); Bình Dương (3); Long An (2); Đắk Lắk, Đà Nẵng và Trà Vinh mỗi nơi có 1 ca. Đến nay, có 12 tỉnh: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình và Tuyên Quang đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Trong ngày 31.5, thêm 80 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. 242.000 liều vắc xin cho Bắc Ninh và Bắc Giang Cùng ngày, Bộ Y tế đã có quyết định về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3. Theo đó, bổ sung 242.000 liều vắc xin cho 2 tỉnh Bắc Ninh (122.000 liều) và Bắc Giang (120.000 liều), nâng số vắc xin mỗi tỉnh này được nhận là 150.000 liều. Liên Châu

Từ 27.5 đến nay, 11/11 chùm ca bệnh ở Hà Nội chưa ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng, nhưng Hà Nội ghi nhận 3 ca bệnh ngoài cộng đồng liên quan KCN ở Bắc Ninh và Bắc Giang (đều đã công bố hôm 30.5), nên Sở Y tế lưu ý các quận, huyện, đặc biệt là các quận, huyện giáp ranh, cần tiếp tục rà soát các trường hợp trở về từ vùng có dịch của các tỉnh.

Liên quan đến ổ dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại TP.HCM hiện nay, Công an Hà Nội đã xác minh có 40 người liên quan đến H.Chương Mỹ và đã có 30 người tiếp cận với người trong TP.HCM, đều đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính ban đầu.

Gò Vấp lập lại các chốt kiểm soát Covid-19, hạn chế tối đa ra vào

Bắc Giang: 4.000 công nhân ổ dịch trở lại làm việc

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 31.5, qua kết quả thẩm tra điều kiện an toàn phòng, chống dịch

Covid-19 tại các doanh nghiệp (DN), đã có 10 DN (với trên 4.000 lao động) đủ điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống Covid-19 trong sản xuất được hoạt động trở lại. Các ngành chức năng tỉnh Bắc Giang tiếp tục hướng dẫn các DN còn lại hoàn thiện quy trình sản xuất an toàn; điều kiện về nơi ở tập trung trong DN; tập hợp đón công nhân về nơi ở tập trung để xét nghiệm Covid-19 và dự kiến sẽ hoạt động lại trong khoảng 10 ngày tới.

Bình Dương: Ca dương tính từng đi bầu cử, 321 người liên quan

Ngày 31.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bình Dương cho biết đã phát hiện thêm 3 ca dương tính với Covid-19 lây lan trong cộng đồng, trong đó có 1 người là công nhân và 1 người từng đi bầu cử.

Cụ thể, ca dương tính được phát hiện tối 30.5 là công nhân làm việc tại Công ty TNHH CJ VINA chi nhánh Bình Dương có địa chỉ tại đường số 17, KDC Hiệp Thành 3 (P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một). Một ca dương tính khác làm việc tại Công ty cấp thoát nước Thuận An, ngày 23.5 đã đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu KP.Bình Quới B (P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An) có khoảng 300 cử tri và 21 thành viên tổ bầu cử. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, cơ quan chức năng TP.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một đã tiến hành phong tỏa nhiều khu vực ở KP.Bình Quới B và KDC Hiệp Thành 3 để lấy mẫu xét nghiệm truy vết F1, F2.