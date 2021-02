Dịch diễn biến phức tạp, Hải Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ

Sau 2 ngày Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, vẫn còn nhiều người bị phạt hành chính vì vi phạm quy định chống dịch.

Tại TP.Hải Dương, ông Phạm Văn Quyết, lãnh đạo cấp phòng ở Sở Xây dựng Hải Dương, bị phạt hành chính 15 triệu đồng vì không khai báo y tế . Trước đó, ông Quyết đã tiếp xúc với F1 (sau đó thành F0) nhưng không khai báo mà tự ý đi xét nghiệm SARS-CoV-2 (kết quả âm tính). Cũng trong ngày 17.2, ông Nguyễn Văn Qua (ngụ P.Nam Đồng, TP.Hải Dương) bị phạt 15 triệu đồng vì mở cửa đón khách vào cửa hàng internet. Ngoài ra, 2 người dân tụ tập câu cá ở P.Hải Tân (TP.Hải Dương) cũng bị phạt 2 triệu đồng.

Tại H.Tứ Kỳ, Công an xã Tái Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 2 triệu đồng anh Đoàn Văn Duy (ở thôn Thiết Tái, xã Tái Sơn) về hành vi không chấp hành việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Công an xã Nguyên Giáp đã xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng trong lĩnh vực y tế đối với ông Lê Đình Sáng (thôn An Quý, xã Nguyên Giáp) do không đeo khẩu trang nơi công cộng.