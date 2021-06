Dịch lan rộng ở Bình Dương

Theo CDC Bình Dương, trong số 12 người có 1 người là công nhân (CN) Công ty giày Kim Xương (KCN Đại Đăng, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một), 1 CN Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương, 1 CN Công ty gốm sứ Ly Hoa Anh (P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương ).

Số còn lại là người thân trong gia đình của nam bệnh nhân bán trà sữa (ngụ ở P.Tân Vĩnh Hiệp và Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên) và vợ làm nhân viên y tế Phòng khám đa khoa Châu Thành (P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một). Hiện UBND TX.Tân Uyên đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại P.Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh và Thái Hòa. Liên quan đến chùm ca bệnh này, CDC Bình Dương cho biết vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm và hiện đã xác định có tổng cộng 90 F1 và 200 F2.

Trước đó, ngày 12.6, CDC Bình Dương ghi nhận một ca dương tính là nam (30 tuổi) làm CN trong Công ty TNHH PuKu VN (KCN Đồng An 1, P.Bình Hòa, TP.Thuận An), F1 của ca dương tính cùng công ty này cư ngụ ở TP.Thủ Đức (TP.HCM). Ngành y tế Bình Dương xác định tổng cộng 600 F1 trong công ty và đưa đi cách ly tập trung.

Tại Bình Dương, dịch bệnh Covid-19 lan rộng từ cuối tháng 5.2021 khi các ca dương tính được phát hiện có liên quan đến các điểm nhóm truyền giáo ở TP.HCM, do những ca bệnh này làm việc hoặc học tập ở TP.HCM sau đó về Bình Dương sinh sống. Sau đó, đến đầu tháng 6.2021, xuất hiện chuỗi ca bệnh liên quan 2 vợ chồng chủ Công ty Phúc Đạt (TP.Dĩ An), đồng thời có thêm nhiều ca dương tính khác trên các địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TX.Bến Cát và đến nay là TX.Tân Uyên.