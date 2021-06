Tình hình Covid-19 chiều 15.6: TP.HCM ghi nhận thêm 38 ca nhiễm mới

Lực lượng chức năng phong tỏa lô B chung cư I-Home (P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) do có ca nghi nhiễm Covid-19 . Trước đó, ngày 5.6, lô C chung cư này cũng bị phong tỏa do có ca nhiễm Covid -19.