Tình hình Covid-19 hôm nay 15.6: Xuất hiện chùm ca nhiễm mới, hàng chục F1 thành F0

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, tin tức khả quan là các địa phương trên cả nước có nhiều nơi được gỡ phong tỏa và nhiều ca xét nghiệm âm tính.

Trưa 15.6: TP.HCM thêm 29 ca Covid-19, chuỗi lây bánh canh O Thanh lại có bệnh nhân

Ở điểm nóng Q.Gò Vấp (TP.HCM), hẻm 498/1 Nguyễn Văn Công, hẻm 842/1 Nguyễn Kiệm (P.3) và chung cư Thái An 6 (P.14) được gỡ phong tỏa sáng nay 16.6 . Trước đó, những khu vực này bị phong tỏa do có liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

Cũng tại TP.HCM, Bệnh viện Q.Tân Phú được gỡ phong tỏa và hoạt động bình thường trở lại vào ngày mai 16.6. Bệnh viện này bị phong tỏa lần đầu ngày 27.5 do có 3 bệnh nhân dương tính liên quan Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng, 3 ngày sau hoạt động trở lại. Đến ngày 1.6 bệnh viện này phong tỏa lần 2 do có 3 ca bệnh là nhân viên y tế.

Thành phố Hà Nội hôm nay xem xét nới lỏng một số hoạt động đã tạm ngừng thời gian qua. Động thái này căn cứ vào thực tế chuỗi lây nhiễm của tiểu thương H.Đông Anh đã được khoanh vùng ca bệnh và kiểm soát được F1.

Trong khi đó, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), cơ quan y tế hôm nay công bố thông tin kết quả xét nghiệm của 31 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 6437, liên quan Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng đến TP.Đà Lạt du lịch, đã âm tính lần 2 với Covid-19.

390 trường hợp khác của địa phương này, trong đó có 4 người đi từ vùng dịch Q.Tân Phú (TP.HCM) về thôn Đinh An xã Hiệp An, H.Đức Trọng, cũng đã âm tính với Covid-19.

Cư dân chung cư Thái An 6 giấu nụ cười ngày gỡ phong tỏa vì Covid-19

Ca nhiễm gia tăng, nhiều điểm phong tỏa mới

Tình hình Covid-19 hôm nay vẫn có nhiều thông tin về ca nhiễm mới và điểm phong tỏa mới. Bộ Y tế công bố đến trưa nay, cả nước có thêm 118 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, Bắc Giang 69 ca, TP.HCM 29 ca, Bắc Ninh 15 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Lạng Sơn 1 ca và Hà Nội 1 ca.

Chợ Khu phố 2 (P.An Lạc, Q.Bình Tân) bị phong tỏa ẢNH: KHÁNH TRẦN

Trong 3 ca nhiễm Covid-19 mới ở tỉnh Hà Tĩnh, có 2 người là F2 của các bệnh nhân mắc bệnh trước đó. 3 bệnh nhân này gồm: em T.N.Y (16 tuổi) là F2 đang cách ly y tế tại nhà, bà T.T.T (60 tuổi) là F2 đang cách ly y tế tại nhà trong khu vực phong tỏa; chị H.T.T.P (48 tuổi) ở trong khu vực phong tỏa.

Tại Đồng Nai, ca F1 làm việc ở Công ty TNHH Map Pacific Singapore (Khu công nghiệp Amata, TP.Biên Hòa) đã cho kết quả dương tính với Covid-19. Ca F1 này là anh N.T.D (38 tuổi, ngụ TP.HCM) đang cách ly, lấy mẫu tại TP.HCM, hiện chưa được Bộ Y tế công bố.

Tỉnh Bình Dương hôm nay có chùm ca nhiễm mới lên đến 12 người, đều là F1 của vợ chồng bán quán trà sữa trên đường Đồng Cây Viết (P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một). Trong số này có 3 công nhân, còn lại là người thân trong gia đình của nam bệnh nhân bán trà sữa và vợ là nhân viên y tế.

Tại TP.HCM, có trường hợp đáng chú ý là người phụ nữ bán hàng rong trước Bệnh viện Nhi đồng 1 nhiễm Covid-19. Người này ngụ P.13, Q.11, bán hàng trước cổng cấp cứu bệnh viện này, nhưng đã nghỉ cách đây 1 tuần.

Người bán hàng rong trước Bệnh viện Nhi đồng 1 nhiễm Covid-19 từ đâu?

TP.HCM còn có thêm điểm phong tỏa mới ở chợ Khu phố 2, Hồ Học Lãm, P.An Lạc, Q.Bình Tân, do có ca nghi nhiễm là tiểu thương buôn bán tại đây. Toàn bộ khu chợ và nhà của ca nghi nhiễm trên đường số 1, Khu dân cư Nam Hùng Vương (P.An Lạc, Q.Bình Tân) đã phong tỏa và phun khử khuẩn.

Trưa hôm nay, lô B, chung cư I-Home (359 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) có 140 hộ dân với khoảng 391 nhân khẩu, đã bị phong tỏa. Trước đó, ngày 5.6, lô C của chung cư này với 459 nhân khẩu bị phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19 sống tại đây. Hôm qua (14.6), người ở lô C đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Tính đến trưa nay 15.6, TP.HCM có đến hơn 380 điểm phong tỏa liên quan đến ca mắc Covid-19.