Điện Biên: Khởi tố phụ huynh vào tận lớp hành hung bạn học của con

Theo UBND TP.Điện Biên Phủ, cuối buổi học sáng 9.12, bé Huy và bé T.L.N.M(cùng học lớp 6A4) xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Huy đã đấm vào mặt M.

Đến khoảng 13 giờ 45 chiều 9.12, Triệu Ngọc Phương (35 tuổi, trú P.Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ; là phụ huynh bé M.) đến lớp 6A4 và lao vào hành hung bé Huy. Kết quả giám định cho thấy, bé Huy thương tích 1%.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND TP.Điện Biên Phủ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ, xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT TP.Điện Biên Phủ cũng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý và thực thi nhiệm vụ.

Cùng với đó, Công an TP.Điện Biên Phủ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Ngọc Phương để làm rõ tội " cố ý gây thương tích ". Bị can này được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.