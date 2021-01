Diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bộ Công an xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Ông Trần Quốc Vượng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ ngành liên quan và các địa phương, thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo an toàn cho tổ chức thành công Đại hội XIII; tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.