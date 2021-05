Điêu đứng vì sập bẫy lừa xuất khẩu lao động Nhật

Trong đơn tố cáo phản ánh đến Báo Thanh Niên, hàng chục người lao động cho biết đã gửi đơn đến Công an tỉnh Tây Ninh và Công an TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

PV Thanh Niên đã đến gặp các nạn nhân và nghe được nhiều câu chuyện éo le sau khi vỡ mộng xuất khẩu lao động nước ngoài . Nhiều người sống tại khu vực H.Củ Chi (TP.HCM), Bình Dương, Long An và đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh từ đầu năm 2018 đã đến Công ty CP cung ứng lao động và thương mại Haruco (Công ty Haruco; nằm trên QL22 thuộc TT.Trảng Bàng, TX.Trảng Bàng) tư vấn gói xuất khẩu lao động sang Nhật Bản với mức lương “khủng”.

Cũng từ tháng 3.2018, hàng chục người đã tìm đến Công ty Haruco và được đại diện công ty tư vấn, cam kết làm hồ sơ bảo lãnh, xuất khẩu lao động qua Nhật với số tiền hợp đồng từ 70 - 100 triệu đồng. Cụ thể, sau khi tư vấn các gói xuất khẩu lao động theo nhiều ngành nghề như gia công phân loại giày dép, may mặc, linh kiện ô tô… người lao động sẽ được học tiếng Nhật khoảng 3 - 5 tháng tại văn phòng của công ty. Nghe lời quảng cáo của công ty này, nhiều người đã chuẩn bị đồ đạc, thủ tục giấy tờ và thậm chí bỏ hẳn công việc đang có để tập trung vào việc học tiếng Nhật. Tuy nhiên đến tháng 8.2019, nhiều người cảm thấy nghi ngờ vì đại diện công ty lảng tránh không công khai tiến độ hồ sơ cũng như công ty dự kiến sẽ làm việc ở Nhật.

Sau khi tìm hiểu, các nạn nhân mới tá hỏa vì Công ty Haruco không được cấp phép kinh doanh đối với ngành nghề đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Quá bức xúc, hàng chục người đã đến công ty gây sức ép, yêu cầu công ty trả lời hoặc hoàn lại số tiền đã đóng trước đó. Trước sức ép này, đại diện Công ty Haruco hứa sẽ hoàn trả tất cả tiền cho các nạn nhân, chậm nhất vào đầu năm 2020. Thế nhưng, công ty và người đại diện “mất tích” sau đó.

Trước sự việc trên, hàng chục người dân đã tố giác Công ty Haruco có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh. Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Hai Mừng, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết trước mắt, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác của người dân. Hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thụ lý để điều tra theo quy định. Tuy nhiên, hiện chưa có kết quả điều tra.