Điều tra băng nhóm xã hội đen Đường ‘Nhuệ’ ăn chặn trên xác người chết

Ngày 14.4, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra nhiều hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm xã hội đen tại Thái Bình, do đại gia Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường “Nhuệ”) cầm đầu . Ngoài hành vi cố ý gây thương tích, cơ quan Công an đang xác minh làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đường "Nhuệ" thông qua hoạt động mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.