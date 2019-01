Điều tra đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc

Ngày 9.1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra đường dây đưa phụ nữ Việt Nam vượt biên trái phép để mang thai hộ cho người Trung Quốc

Trước đó, đầu tháng 12.2018, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) nhận được tin báo tại các phòng nghỉ của một nhà nghỉ trên địa bàn khu 8, phường Hải Hòa (thành phố Móng Cái) có 8 người phụ nữ đang mang thai với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ này, lực lượng công an phát hiện có 8 phụ nữ, gồm: Trương Thị M. (20 tuổi, trú tại huyện Thoại Sơn, An Giang), Nguyễn Thị Kim H. (29 tuổi, trú tại thành phố Long Xuyên, An Giang), Lê Thị Triệu V. (16 tuổi, trú tại huyện Thoại Sơn, An Giang), Nguyễn Thị U. (24 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), Lê Thị Y. (36 tuổi, trú tại huyện Phú Quốc, Kiên Giang), Trần Thị L. (30 tuổi, trú tại huyện U Minh, Cà Mau), Lê Thị Ngọc M. (17 tuổi, trú tại huyện Thoại Sơn, An Giang) và Trần Thị H. (31 tuổi, trú tại huyện U Minh, Cà Mau).

Qua điều tra ban đầu của Công an tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 4.2018, 8 phụ nữ trên được một đối tượng người Việt Nam cho tiền mua vé máy bay và vé ô tô để di chuyển đến khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, nhóm phụ nữ được các đối tượng tổ chức cho vượt biên sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Tại Trung Quốc, mỗi phụ nữ được cho 2.000 nhân dân tệ để chi tiêu và phải ở tập trung. Ngày 30.11.2018, nhóm người này bị Công an Trung Quốc phát hiện, bắt giữ và trả về Việt Nam. Sau đó, nhóm người này đã thuê phòng tại địa chỉ trên để chờ cơ hội vượt biên trở sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, theo lời khan ban đầu, 8 phụ nữ cho biết họ mang thai theo hình thức thụ tinh nhân tạo . Mỗi người được giao một bơm kim tiêm tinh trùng của nam giới người Trung Quốc để thực hiện hành vi trên.

Cũng theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, đường dây này trao đổi thông tin qua mạng xã hội Zalo, Facebook, Wechat để lôi kéo các phụ nữ nhẹ dạ, nếu sinh con thành công họ được trả công từ 150 - 200 triệu đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Thái Hồng Công, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết nhiều khả năng 8 phụ nữ trên nằm trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia và là một thủ đoạn mới rất tinh vi về hành vi mua bán người. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với công an các tỉnh Long An, Lạng Sơn và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để truy tìm kẻ chủ mưu, cũng như các đối tượng môi giới.

Theo đại tá Thái Hồng Công, nhóm người trên đã có hành vi mang thai hộ với mục đích thương mại. Tuy nhiên, do chưa ai sinh con, chưa giao con cho người Trung Quốc (mới có thai tháng thứ 4) nên 8 cô gái trên sẽ được đưa về địa phương để quản lý.