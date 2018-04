Điều tra nghi án dùng súng cướp ngân hàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc ông P.V.E (54 tuổi, ngụ TP.HCM), là bảo vệ, đang trực trước cửa phòng giao dịch Ngân hàng ABbank trên đường Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú), thì có 2 thanh niên đi xe máy đến dừng trước cửa.



Người ngồi sau bước đến và dùng một vật giống súng gí vào người ông E. uy hiếp, để người còn lại xông vào ngân hàng quăng ba lô xuống yêu cầu các nhân viên gom tiền bỏ vào. Thấy vậy, ông E. giằng co đồng thời hô hoán khiến 2 tên cướp bỏ lại ba lô, lên xe máy bỏ chạy. Vụ việc không thiệt hại gì cho ngân hàng.

Trả lời Thanh Niên, đại diện ABbank khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ cướp và rà soát, tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn tại các điểm giao dịch.