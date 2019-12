Điều tra nghi án dùng súng xông vào nhà cướp tài sản ở Đồng Xoài

Chiều 26.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy xét nghi can gây ra vụ cướp táo tợn xảy ra vào trưa 25.12 tại một ngôi nhà ở khu phố Phú Thịnh, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài (Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 12 giờ ngày 25.12, bà Trần Thị Ánh Tuyết (52 tuổi, ngụ KP.Phú Thịnh, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài) cùng tài xế vừa đi làm về nhà trên đường vành đai hồ Suối Cam (khu phố Phú Thịnh).

Căn nhà nằm trên đường vành đai suối cam thuộc P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài Ảnh: H.G

Khi bà Tuyết vừa mở cổng bước vào trong sân thì cùng lúc này, một thanh niên lạ mặc áo khoác, che kín mặt chạy xe máy vào theo.

Vừa vào tới sân, người này liền nhảy xuống xe, rút súng ra đe dọa bà Tuyết cùng tài xế, sau đó trói cả hai lại, cướp đi một số tiền, rồi bỏ trốn.

Sau khi nghi can tẩu thoát, tài xế của bà Tuyết cố gắng tự mở trói và giải thoát cho nữ chủ nhà, đồng thời gọi điện trình báo cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cùng các lực lượng chức năng và Công an TP.Đồng Xoài đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, truy xét nghi can gây ra vụ cướp.