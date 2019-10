Điều tra nghi án nhân viên bảo vệ bị sát hại tại trụ sở bảo hiểm xã hội

Sáng nay 14.10, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nghi án một nhân viên bảo vệ của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu bị sát hại tại trụ sở.