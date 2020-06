Điều tra việc mua máy xét nghiệm Covid-19 ở nhiều địa phương

Chiều 25.6, tại cuộc họp báo của Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020, lãnh đạo Bộ Công an đã giải đáp về nhiều vụ án dư luận quan tâm, trong đó có vụ án nâng khống máy xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội ( CDC Hà Nội ).

Theo thượng tá Trần Văn Phúc, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an), ngày 22.4, ngay sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can tại CDC Hà Nội , C03 đã tham mưu cho Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh, TP và lực lượng cảnh sát kinh tế vào cuộc. “Hiện nay, lực lượng cảnh sát kinh tế tại các địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra việc mua máy xét nghiệm ở các địa phương”, thượng tá Phúc nói.