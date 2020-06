Điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị đánh dã man, tung clip lên Facebook

Ngày 15.6, Công an TT.Phước Hải, H.Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang điều tra xác minh vụ một bé gái 13 tuổi bị nhóm bạn đánh đập dã man ở chân núi Minh Đạm.

Trên cổ nạn nhân vẫn còn vết thương do bị đánh

Bé gái bị đánh 'hội đồng' dưới chân núi Minh Đạm

Sáng 15.6, chúng tôi có mặt tại Công an TT.Phước Hải. Tại trụ sở cơ quan công an, dưới sự giám hộ của người thân, lực lượng công an yêu cầu T.T.N.H, N.T.B.D, V.T.T.T và N.T.H.Tr viết tường trình vụ việc xảy ra mâu thuẫn, đánh N.T.H.N.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng cùng ngày, bà ngoại bé N.T.H.N rất bức xúc việc cháu mình bị nhóm bạn đánh. Riêng N.T.H.N vẫn còn lo sợ, cho biết nhiều ngày nay em không dám ra đường vì sợ bị đánh.

N.T.H.N cho biết có quen biết với N.T.H.Tr, bạn học cùng khối lớp 7 nhưng hiện đã nghỉ học và N.T.B.D. (học sinh cũ của trường THCS Châu Văn Biếc, nơi N.T.H.N từng học).

“Cách đây vài tháng, em thấy chị D. đi lang thang ngoài đường nên xin cha mẹ cho về nhà ở chung. Được một thời gian, cha mẹ em không cho chị D. ở nữa. Sau khi ra ngoài, chị D. liên tục gây hấn, nói em là láo xược, chửi ba mẹ chị ấy và tìm cách để đánh em”, N.T.H.N cho hay.

Sáng 11.6, sau khi hay tin N.T.B.D. đòi vô nhà đánh mình nên N.T.H.N không dám ở nhà mà lên xã Long Tân (H.Đất Đỏ) để “lánh nạn”. Chiều cùng ngày, khi N.T.H.N đi xe đạp điện từ xã Long Tân về nhà thì gặp V.T.T.T đi xe máy chở theo T.T.N.H chạy hướng ngược lại.

“Chị T. nói nó kìa thì liền quay xe máy lại rồi dùng chân đẩy xe đạp điện cùng em về chân núi Minh Đạm. Tại đây, có bạn Tr. và người tên M.D đứng sẵn. Chị T. lấy xe máy chở theo chị H. để đi đón chị D. tới. Khi giáp mặt nhau, chị D. hỏi sao mày dám chửi ba má tao, rồi cùng những người còn lại thay phiên nhau đánh em”, N.T.H.N kể.

Trong lúc đánh nạn nhân, khi có nhiều phương tiện qua lại thì nhóm của N.T.B.D liền ôm N.T.H.N. lại như đang đùa giỡn nên không ai can ngăn.

Nạn nhân bị đánh bằng mủ bảo hiểm, khi ngã xuống đất thì bị nhóm của N.T.B.D dùng chân đá vào người. “Nhóm chị D. đánh em một lúc mệt thì nghỉ ngơi, sau đó đánh tiếp . Đến hơn 18 giờ, nhóm chị D. bỏ đi thi em mới được về nhà”, N.T.H.N kể tiếp.

Ngay trong đêm gia đình đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu do đau ngực và vùng đầu.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 15.6, một lãnh đạo Công an TT.Đất Đỏ cho biết chiều 11.6, khi hay tin có vụ đánh nhau ở chân núi Minh Đạm thì lực lượng công an có đến hiện trường nhưng lúc này không còn ai. “Do các bé gái, đã nghỉ học nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều ngày xác minh, Công an thị trấn đã mời những người liên quan lên làm tường trình, lấy lời khai để xử lý”, lãnh đạo này cho hay.