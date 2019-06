Điều tra vụ côn đồ xông vào nhà hành hung một phụ nữ ở Quảng Nam

Chiều 9.6, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ một phụ nữ tố bị nhóm côn đồ xông vào nhà hành hung, sau khi nắm thông tin, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.