Điều tra vụ doanh nghiệp bị 'khủng bố'

Ngày 26.4, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có ý kiến chỉ đạo, giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP.Quy Nhơn phối hợp kiểm tra, xác minh nội dung thông tin một doanh nghiệp liên tiếp bị “khủng bố” , khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có).

Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cũng yêu cầu Công an TP.Quy Nhơn triển khai lực lượng, biện pháp điều tra, xác minh làm rõ nội dung nêu trên, xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm, kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành, thách thức pháp luật. Thiếu tướng Nhiên cũng giao Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này theo dõi, chỉ đạo Công an TP.Quy Nhơn tổ chức điều tra, xác minh, xử lý, báo cáo tình hình, tiến độ cho Công an tỉnh.