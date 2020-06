Điều tra vụ dùng tiền giả mua hàng tại chợ nông hải sản Hà Tiên

Sáng sớm 14.6, nhiều tiểu thương ở chợ nông hải sản Hà Tiên (P.Bình San, TP.Hà Tiên, Kiên Giang) đã bị kẻ gian đến mua hàng sau đó trả bằng tiền giả, tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Chị Phương, một tiểu thương chứng kiến sự việc, cho biết có khoảng 5 sạp hải sản tại chợ nông hải sản Hà Tiên bị một người đàn ông và một phụ nữ đến mua hàng… nhưng chỉ mua giới hạn ở mức 100.000 đồng, sau đó trả tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để lấy lại tiền thừa là tiền thật.

Có người bị kẻ gian mua hàng 3 lần rồi trả đến 3 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng . Đến khi phát hiện tiền giả, người dân truy đuổi thì 2 người này đã nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an P.Bình San đã có mặt kịp thời để ghi nhận sự việc và báo lên Công an TP.Hà Tiên. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Hà Tiên phối hợp Cơ quan an ninh Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nắm rõ các đặc điểm của tiền thật để hạn chế các rủi ro khi giao dịch; nâng cao cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn của tội phạm buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả.