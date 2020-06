Bà Lê Thị Thanh Hằng – Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết trong năm 2019, lực lượng công an trên địa bàn thành phố đã triệt phá thành công nhiều vụ án lớn, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ 444 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng với 83 seri tiền giả, thu giữ nhiều bộ thiết bị, phương tiện, vật liệu làm tiền giả, triệt phá nhiều ổ nhóm làm tiền giả. Qua 10 năm 2009 – 2019, lượng tiền giả mà ngành ngân hàng phát hiện ngày càng giảm, khoảng 20 lần trong 10 năm. Nếu những năm trước 2008 – 2009, ngành ngân hàng trên địa bàn bình quân thu giữ lượng tiền giả 15.000 – 17.000 tờ/năm thì năm 2018 – 2019 chỉ còn khoảng 700 – 800 tờ. Tỷ lệ tiền giả loại mới do địa bàn TP.HCM phát hiện và cảnh báo chiếm 60 – 70% thông tin cảnh báo toàn ngành.

Mặc dù chất lượng tiền Việt Nam không ngừng được cải tiến qua các thời kỳ, các yếu tố bảo an với kỹ thuật ngày càng cao, khó làm giả nhưng với tiến bộ của công nghệ, tội phạm đã thực hiện hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, manh động. TP.HCM với mật độ dân cư cao, lại là trung tâm tài chính lớn, lượng tiền mặt lưu thông chiếm gần 1/3 cả nước. Có thể nói đây là địa bàn được tội phạm chọn tiêu thụ tiền giả, do đó công tác chống tội phạm tiền giả, bảo vệ đồng tiền Việt Nam đã và sẽ luôn là nhiệm vụ trọng tâm.

Ngoài ra, theo bà Lê Thị Thanh Hằng, trong thời gian qua, cơ quan công an đã có phối hợp với ngành ngân hàng triển khai các hoạt động phòng chống tội phạm công nghệ cao, ngăn chặn và phát hiện điều tra cá nhân thực hiện các giao dịch giả mạo, trộm cắp tiền từ tài khoản; sử dụng trái phép, làm giả thẻ tín dụng để mua hàng từ nước ngoài, sử dụng thẻ giả rút tiền từ các ATM; cũng như cảnh báo những thủ đoạn công nghệ cao… Riêng lĩnh vực ngoại hối – vàng, từ năm 2008 đến nay, Công an TP.HCM và NHNN chi nhánh TP.HCM phối hợp xử lý 124 vụ với số tiền xử phạt hành chính hơn 7,2 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang – Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết phương thức hoạt động tiền giả của tội phạm ngày càng tinh vi. Mấy năm trước, phía bắc mua từ nước ngoài về, ngưng hơn 1 năm trở lại đây thay đổi hoàn toàn, tội phạm thực hiện sản xuất trong nước. Đây là vấn đề hiện nay và tương lai trong quá trình đấu tranh với loại tội phạm này. Cách đây 3 ngày, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng với số lượng tiền giả khoảng 120 triệu đồng. Phòng chống tội phạm làm tiền giả còn góp phần phòng ngừa những tội phạm khác, đặc biệt là ma túy. Ngoài ra, dù đã có những tuyên truyền về những thủ đoạn lừa đảo nhưng số vụ và giá trị của những vụ giả danh công an, viện kiểm sát gần đây vẫn gia tăng, thủ đoạn lấy tiền trong tài khoản khách hàng diễn ra khá nhanh.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định: “Cán bộ công an không bao giờ điện và làm việc với người dân qua điện thoại nên người dân cần cảnh giác khi nhận được những cuộc gọi. Dự báo tội phạm sẽ còn phức tạp trong thời gian tới, cơ quan công an dự kiến sẽ tập trung vào tội phạm công nghệ cao, tội phạm chuyển vốn thâu tóm… Chính vì vậy, trong thời gian tới cơ quan công an sẽ còn phối hợp chặt hơn với ngành ngân hàng trong công tác phòng chống tội phạm".