Điều tra vụ hai nhân viên Trạm BOT Ninh Xuân bị hành hung phải nhập viện

Thấy vậy ông Lê Nguyên Phương (bảo vệ trạm) đã đến can ngăn, thì một người khác cũng chạy tới và cùng đánh tới tấp ông Chánh và ông Phương.

Một trong hai người đàn ông nói trên đã dùng đá đập mạnh vào đầu ông Chánh và đầu ông Phương, khiến cả hai chảy máu, bị thương phải đưa đi đến bệnh viện cứu chữa.

“Nhận thấy đây là hành vi cố ý gây thương tích, vụ việc không những đã gây nguy hiểm đến tính mạng của các nhân viên trạm mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý chung của nhân viên của trạm, làm đình trệ hoạt động thu phí, chúng tôi đã báo sự việc cho Công an TX.Ninh Hòa và Công an xã Ninh Xuân để xác minh, xử lý vụ việc”, ông Trọng nói.

Sáng 25.8, Công an TX.Ninh Hòa cho biết sau khi nhận được thông tin về vụ việc nói trên, lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra, xác minh. Công an TX.Ninh Hòa cũng đã báo cáo Công an tỉnh Khánh Hòa về vụ việc xảy ra tại trạm thu phí BOT Ninh Xuân.