Điều tra vụ hỗn chiến do khách đòi đưa nữ nhân viên quán bar đi chơi

Ngày 4.5, Công an thành phố Hải Phòng đã thông tin về việc hai nhóm thanh niên đánh nhau khiến 1 người bị thương. Vụ việc xảy ra ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, ngày 30.4, Đỗ Thành Thuận (32 tuổi, ngụ tại 6/8/33 đường Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn, quận Kiến An) và Nguyễn Thiện Hùng (37 tuổi, ngụ tại số 22 lô 2 khu PG An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) đến quán bar Time Club (trong ngõ 16 Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) chơi.

Tại đây, Hùng và Thuận muốn đưa chị Nguyễn Ngọc M. (21 tuổi) nữ nhân viên trong quán đi chơi nên đã nảy sinh mâu thuẫn với chủ quán là Vũ Văn Thắng (33 tuổi, ngụ khu Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An).

Hai bên đã hẹn nhau đến quán bar Time Club vào chiều 1.5 để giải quyết vụ việc. Tại đây, 2 bên đã kéo theo nhiều bạn bè và đánh nhau khiến Bùi Hùng Cường (33 tuổi, ngụ tổ 5, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thuộc nhóm Vũ Văn Thắng) bị thương ở đầu phải đi cấp cứu.

Nhận được tin báo sự việc, Công an quận Kiến An đã đến hiện trường đưa 17 đối tượng về cơ quan công an làm việc. Công an cũng thu được của các đối tượng 2 khẩu súng, 6 viên đạn.

Vụ việc đang được Công an quận Kiến An tiếp tục điều tra, làm rõ.