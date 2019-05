Điều tra vụ người dân bị đánh trọng thương, dọa 'lấy mạng' vì tranh chấp đất đai

Trao đổi với Thanh Niên sáng 22.5, ông Đinh Dương Ngọc, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng), xác nhận việc ông Nguyễn Thế Doãn (42 tuổi, ngụ xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng) bị một nhóm người đánh trọng thương tại Công ty TNHH thương mại Sơn Trang (xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vào ngày 18.5.

Kể lại sự việc, chị Vũ Thị Lệ (37 tuổi, vợ ông Doãn) cho biết, nguyên nhân ông Doãn bị đánh xuất phát từ việc tranh chấp mảnh đất cạnh bãi bồi sông Văn Úc thuộc xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng). Đây là khu đất công ích được xã Toàn Thắng cho gia đình ông Bùi Anh Tuấn (quê xã Toàn Thắng) thuê để nuôi thủy sản. Tuy nhiên, ông Tuấn đã xin chuyển đổi mục đích và ký kết hợp tác liên doanh với gia đình ông Doãn để làm lò gạch đứng.

“Đến năm 2018, khi hợp đồng ký kết vẫn còn 5 năm hiệu lực thì ông Tuấn đòi chấm dứt để bán khu đất cho ông Nguyễn Xuân Vinh. Theo quy định, khu đất mà ông Tuấn thuê của xã Toàn Thắng không được mua bán chuyển nhượng. Vì đã đầu tư nhiều vào khu đất này và muốn yên ổn làm ăn nên gia đình tôi đã đề nghị trả ông Tuấn 1,2 tỉ đồng để được toàn quyền sử dụng khu đất. Tuy nhiên, ông Tuấn lại đòi 2 tỉ nên các bên chưa đi đến thống nhất”, chị Lệ nói.

Trong thời gian phối hợp cùng chính quyền xã tìm hướng giải quyết thì ông Tuấn và ông Vinh thường xuyên có hành vi ngăn cản hoạt động kinh doanh của gia đình ông Doãn. “Các ông ấy còn cho máy xúc đổ cát vàng của nhà tôi xuống mương nước. Do đó, chồng tôi phải lên Công an huyện Tiên Lãng trình báo”, chị Lệ cho hay.

Sáng 18.5, Công an xã Toàn Thắng và Công an huyện Tiên Lãng xuống khu vực đất đang tranh chấp để lập biên bản và yêu cầu các bên giữ nguyên hiện trạng. “Trong lúc công an đang làm việc thì ông Vinh dùng dậy đánh vào đầu chồng tôi. Các đồng chí công an vội lao vào can ngăn. Tuy nhiên, hàng chục đối tượng đi cùng ông Vinh đã bất chấp lao vào tiếp tục hành hung khiến chồng tôi phải bỏ chạy thoát thân dù đang bị thương”, chị Lệ bức xúc nói.

Ảnh NVCC Một đối tượng cầm gậy lao vào đánh ông Doãn

Hiện ông Doãn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp với nhiều vết thương ở đầu, cánh tay và lưng. Sau 2 ngày nhập viện, ông Doãn vẫn buồn nôn, đau đầu, tức ngực.

Đáng chú ý, sau khi ông Doãn nhập viện thì có nhiều số điện thoại lạ gọi đến đe dọa không được trình báo cơ quan chức năng và nhắn tin dọa “lấy mạng” ông Doãn. Gia đình ông Doãn phải trình báo với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để phối hợp với Công an quận Lê Chân bảo vệ an toàn trong thời gian điều trị.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng cho biết, đơn vị này đang khẩn trương điều tra và "chắc chắn sẽ khởi tố" để điều tra vụ việc ông Nguyễn Thế Doãn (42 tuổi, ngụ xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng) bị một số đối tượng đánh trọng thương.