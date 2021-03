Điều tra vụ người đàn ông đi câu cá đuối nước tử vong tại hồ Suối Cam

"Công an nhân dân phải sử dụng mạng xã hội để phục vụ cho công tác. Bộ Công an cũng chủ trương công an xã, cảnh sát khu vực phải có mạng xã hội để tương tác với nhân dân”, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói.