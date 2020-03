Điều tra vụ nhập lậu 100 chiếc xe đạp từ Campuchia về Việt Nam qua bưu điện

Công an kiểm tra số xe đạp nhập lậu được chuyển đến Bưu điện huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bằng xe chuyển phát thư Ảnh: Giang Phương Ngày 5.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra vụ nhập lậu 100 chiếc xe đạp từ Campuchia về Việt Nam.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định lúc 19 giờ ngày 4.3, tại đường tỉnh lộ 781, thuộc ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an H.Châu Thành kiểm tra xe tải BS 70M - 000.91 do tài xế N.V.C (36 tuổi, ngụ xã Thái Bình, H.Châu Thành) điều khiển.

Xe chuyển phát thư vận chuyển số xe đạp nhập lậu bị phát hiện Ảnh: Giang Phương Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe tải này chở 26 xe đạp, 2 cục xe máy mô tô, 1 bình xăng con… Tất cả đều đã qua sử dụng và không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua làm việc, tài xế C. khai nhận là nhân viên Bưu điện huyện Châu Thành. Tiến hành kiểm tra tại bưu điện huyện, lực lượng chức năng thu giữ thêm 74 xe đạp không có hóa đơn chứng từ.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định chủ của lô hàng trên là Võ Thành Phong (30 tuổi) và Lê Văn Tuốt (50 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phong và Tuốt khai nhận số hàng trên được mua từ Campuchia đem về Tây Ninh để tân trang, bán kiếm lời.

Hiện vụ nhập lậu 100 chiếc xe đạp từ Campuchia về Việt Nam đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.