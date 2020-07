Điều tra vụ nổ súng sau va chạm giao thông ở Thanh Hóa

Ngày 1.7, thông tin từ Công an H.Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ nổ súng trong lúc xảy ra mâu thuẫn giữa người của một nhà xe ở Thanh Hóa, với một số người dân ngụ tại TT.Sao Vàng (H.Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 30.6, trong quá trình điều khiển xe khách biển số 36B - 035.87, tài xế (chưa rõ danh tính) có xảy ra mâu thuẫn với một số người dân (ngụ tại TT.Sao Vàng, H.Thọ Xuân).

Vì vậy, một số người dân đã chặn xe khách trên tại đường nối quốc lộ 47 với đường Hồ Chí Minh , đoạn qua xã Xuân Phú (H.Thọ Xuân) yêu cầu tài xế xe khách xuống giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm người ngụ tại TT.Sao Vàng cho rằng tài xế sau khi va chạm giao thông đã không dừng lại giải quyết, nên chạy lên phía trước chặn xe lại. Trong khi đó, tài xế điều khiển xe khách 36B - 035.87 thì cho rằng, nhóm người dân đã đập điện thoại của mình và còn xông vào đánh người

Trong lúc đôi bên đang cãi vã thì bất ngờ một người đàn ông (chưa rõ danh tính, nghi là người của nhà xe) xuất hiện tại hiện trường, rút súng từ trong người ra bắn một phát, nhưng không trúng ai. Người đàn ông này sau đó tiếp tục cầm súng truy đuổi nhóm người dân ở TT.Sao Vàng khiến những người này bỏ chạy tán loạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Phú đã có mặt tại hiện trường và xác định có người bị thương nhẹ, nhưng không phải do súng bắn mà do ẩu đả trước đó.

Nhận thấy vụ án có tính chất phức tạp, sau khi lập biên bản hiện trường, Công an xã Xuân Phú đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vụ việc cho Công an H.Thọ Xuân điều tra, làm rõ.

Ngày 1.7, một lãnh đạo Công an H.Thọ Xuân cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, truy xét từng người có liên quan, nhưng chưa bắt giữ ai.