Điều tra vụ nữ sinh lớp 12 ở Vĩnh Long 'mất tích' trong đêm

Hôm qua, 12.1, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ một nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn trong đêm . Do hiện trường nằm cạnh QL53 và gần Khu hành chính của H.Long Hồ nên có rất nhiều người hiếu kỳ tụ tập hai bên đường để xem lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.