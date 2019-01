Điều tra vụ phó viện trưởng Viện KSND huyện chết trong tư thế treo cổ

Liên quan vụ phát hiện thi thể nữ cạnh bìa rừng ở Phú Quốc (Kiên Giang), Công an H.Phú Quốc đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Minh Động.

Do tức giận, Động đã đánh Thu tử vong, bỏ xác bên bìa rừng, lấy xe cùng một số tài sản của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Ngày 12.1, Công an H.Bến Lức (Long An) phối hợp UBND xã Nhựt Chánh trao tặng giấy khen và tiền thưởng của Giám đốc công an tỉnh cho 7 cá nhân tiêu biểu...