Điều tra vụ phóng hỏa đốt thuyền và ngư lưới cụ của 6 ngư dân trong đêm

Sáng 25.4, bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã Bình Minh (H.Thăng Bình), cho biết vừa qua trên địa bàn xảy ra một vụ cháy nghi do kẻ gian phóng hỏa đốt thuyền và ngư lưới cụ của 6 ngư dân trên địa bàn xã.

“Hiện Công an H.Thăng Bình đang thụ lý hồ sơ để phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp điều tra. Công an huyện cùng với các ngành liên quan cũng đã xuống hiện trường kiểm tra, lấy thông tin. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy như thế nào thì đang chờ công an huyện trả lời”, bà Hoa nói.

Các ngư dân có tài sản bị thiêu rụi phản ánh sự việc. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo bà Hoa, địa phương cũng đã xuống thăm hỏi, động viên các ngư dân có tài sản bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.

Từ khi tài sản phục vụ việc đánh bắt bị thiêu rụi, hai vợ chồng ông Kim phải đi vay mượn để làm lại ngư lưới cụ để đi đánh bắt. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Võ Thành Kim (57 tuổi, ở thôn Bình Tịnh) cho biết, trước đó khoảng 20 giờ ngày 19.4, ông đang ở nhà thì nghe người dân báo 3 lán trại rộng khoảng 200 mnằm sát nhau đặt ngay bờ biển, dùng để chứa ghe, thuyền thúng, máy đi biển và ngư lưới cụ cùng nhiều tài sản khác phục vụ cho biết đánh bắt của gia đình ông và 5 hộ dân khác bị cháy. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản gây thiệt hại hơn 120 triệu đồng.

“Khi vợ chồng tôi chạy ra thì ngọn lửa đã bao trùm cả 3 lán trại, thời điểm đó gió lớn nên không thể nào dập lửa, các ngư dân chúng tôi đành chết lặng, nhìn ngọn lửa thiêu rụi hết tài sản dùng để đi biển của mình mà bất lực”, ông Kim nói.

Theo ông Kim, thời điểm xảy ra vụ cháy có một thanh niên trong thôn đang dạo chơi ở bãi biển phát hiện khi đám lửa bùng cháy, có một người đàn ông từ hiện trường bỏ đi. “Đây là một vụ nghi phóng hỏa cố tình phá hoại tài sản của ngư dân. Chúng tôi mong công an sớm tìm ra kẻ đã gây ra vụ hỏa hoạn này”, ông Kim khẳng định.