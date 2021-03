Điều tra vụ quân nhân say xỉn có dấu hiệu chống đối CSGT

Sáng 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tài xế xe ô tô Camry say xỉn , dừng đỗ xe giữa đường để ngủ, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cho đơn vị quân đội để xử lý theo thẩm quyền.