Vi phạm nồng độ cồn, tài xế đòi đo lại: 'Tôi sống đàng hoàng mà bị ép'

Tối 15.1.2021, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đã có mặt tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế.

“Hiểu hết, nhưng đo lại dùm tôi đi”

20 giờ 39 phút, người đàn ông tên D.Q.P (41 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) điều khiển xe ô tô Suzuki màu đen lưu thông theo hướng từ trạm thu phí Xa lộ Hà Nội lên cầu Rạch Chiếc thì CSGT yêu cầu dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả đo cho thấy người đàn ông này có mức nồng độ còn là 0,451 mg/lít khí thở.

Ông P. ghi hình chiếc xe của mình trước khi được đội CSGT Rạch Chiếc chở đi để... làm bằng chứng vì sợ xe không được bảo quản kỹ ẢNH: CAO AN BIÊN

Ông P. cho biết mình vừa chơi thể thao ở Thủ Đức về và có nhậu với một số người bạn. Theo lời ông, do chỉ nhậu vài lon nên bản thân chưa xỉn và trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, có thể điều khiển được phương tiện.

Một lúc sau khi CSGT Rạch Chiếc lập biên bản và thông báo ông vi phạm Điểm a Khoản 10 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ông P. liên tục yêu cầu được đo lại với hy vọng kết quả mới sẽ thấp hơn. Trường hợp của ông P. sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng

“Lập biên bản chỉ có 15, 20 phút thôi đúng không nên nồng độ cồn đâu giảm bao nhiêu? Có thể cho tôi đo lại được không?”, ông P. yêu cầu. Khi một CSGT hỏi lý do ông yêu cầu đo lại, P. nói: “Biết đâu do sai số gì đó thì sao, đo lại giùm tôi đi”.

Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý các trường hợp điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ẢNH: CẢNH AN

CSGT Rạch Chiếc giải thích cho ông P. rằng khi ông vừa bước xuống xe, đội đã tiến hành đo nồng độ cồn cho ông, biên bản đã lập và đó là kết quả đo cuối cùng không thể thay đổi được. “Rồi! Hiểu hết! Nhưng mà cái vấn đề là 0,451 so với quy định nó sai lệch không nhiều. Bây giờ, cho tôi đo lại nếu mà nó vượt qua ok, tôi ký biên bản. Cho tôi đo đi, rồi cộng lại chia trung bình ra là được chứ gì. Vậy tôi mới tâm phục khẩu phục”, người đàn ông liên tục đôi co.

Sau gần 15 phút yêu cầu đo lại nồng độ cồn không thành, ông P. ấm ức ký biên bản rồi liên tục nói: “Chán cái xã hội này, người đàng hoàng không bao giờ cho đàng hoàng hết. Tôi sống đàng hoàng mà cứ bị ép hoài”. Sau đó, ông lớn tiếng đòi ghi ý kiến vào biên bản đã ký và ghi lại hình ảnh chiếc xe để làm bằng chứng vì sợ xe không được bảo quản kỹ.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn của đội CSGT Bàn Cờ trên đường Điện Biên Phủ (Q.3) ẢNH: CAO AN BIÊN

“Gần tới nhà thì bị bắt”

Cùng ngày, khoảng 22 giờ 15 phút, đội CSGT Bàn Cờ gồm 6 CSGT và 6 CSCĐ đã tiến hành lập chốt để kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện ô tô lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, đoạn giao với đường Bà Huyện Thanh Quan (Q.3). Đội chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Đó là trường hợp của ông H.D.T (51 tuổi, ngụ Q.Tân Bình). Vào lúc 23 giờ 05 phút, ông điều khiển xe ô tô qua chốt kiểm tra và mức nồng độ cồn của ông T. là 0,411 mg/lít khí thở.

Đội CSGT Bàn Cờ chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong đợt thực hiện chuyên đề lần này ẢNH: CẢNH AN Ông T. cho biết sắp về đến nhà thì bị CSGT bắt, mức nồng độ cồn của ông là là 0,411 mg/lít khí thở ẢNH: CAO AN BIÊN

“Tôi nhậu ở nhà người bạn, uống có 1, 2 chai à chứ không có nhiều. Nghĩ mình uống cũng ít, còn tỉnh nên có thể chạy về được chứ để xe lại thì đâu có ai trông đâu. Nhà tôi ở đường Nguyễn Cửu Vân cũng gần đây nè, sắp về tới nhà thì bị bắt”, ông T. cười.

Trường hợp của ông T. vi phạm Điểm a Khoản 10 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và sẽ chịu mức phạt hành chính là 30 - 40 triệu đồng, thu giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Ông chấp nhận ký và biên bản và được CSGT hỗ trợ gọi taxi để về nhà.

Theo một chiến sĩ thuộc đội CSGT Bàn Cờ, đợt kiểm tra nồng độ cồn lần này của đội là một trong những chuyên đề phát hiện ít trường hợp người vi phạm nhất. “Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông mà ý thức của người điều khiển phương tiện được nâng cao hơn. Đó là một trong những lý do phát hiện ít trường hợp vi phạm”, CSGT này nói.