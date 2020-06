Điều tra vụ thầy giáo Hải Phòng chết trong tư thế treo cổ ở cột điện

Ngày 5.6, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) đã có thông tin về việc ông Lê Quang Thọ, giáo viên Trường THCS Đặng Cương (xã Đặng Cương, H.An Dương) bất ngờ tử vong ở gần nhà.

Theo UBND H.An Dương, ông Lê Quang Thọ (sinh năm 1974, ngụ thôn Thành Công, xã Đặng Cương) là giáo viên dạy môn âm nhạc tại Trường THCS Đặng Cương.

Sáng 3.6, ông Lê Quang Thọ đến trường dạy và không có dấu hiệu bất thường. Đến khoảng 11 giờ 15, ông Thọ về nhà. Chiều 3.6, ông Thọ không đến trường. Đến khoảng 0 giờ ngày 4.6, người thân phát hiện ông Thọ tử vong trong tư thế treo cổ ở cột điện gần nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an H.An Dương đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua công tác khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan công an xác định, ông Thọ tử vong do bị ngạt.

Cũng theo UBND H.An Dương, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan đến cái chết của ông Lê Quang Thọ.