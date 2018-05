Đình chỉ 4 cán bộ để điều tra đường dây trộm than tại Hạ Long

Ngày 16.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty tuyển than Hòn Gai (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), cho biết công ty đã tạm đình chỉ công tác 3 quản đốc Nhà máy Tuyển than, Kho than, Vận tải đường sắt và Trưởng phòng bảo vệ kể từ ngày 15.5, để điều tra về đường dây trộm cắp than trong quá trình vận chuyển bằng tàu hỏa.

Trước đó, trên mạng xã hội và một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải video clip về việc nhiều đối tượng ngang nhiên trèo lên tàu hỏa của đơn vị xúc trộm than rồi vận chuyển đi nơi khác.

“Tình trạng trộm cắp than trên tàu hỏa của đơn vị xảy ra từ nhiều năm nay. Theo điều tra của cơ quan chức năng, đây chủ yếu là người dân trên địa bàn phường Hà Tu sinh sống gần đường tàu. Mỗi khi tàu chở than chạy qua, họ trèo lên lấy trộm rồi vứt xuống hai bên đường”, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết.

Liên quan đến vụ việc, ngày 13.5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn chỉ đạo UBND thành phố Hạ Long phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam kiểm tra, xác minh và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.5.

Công ty tuyển than Hòn Gai có nhiệm vụ vận chuyển than của 3 công ty than: Hà Tu, Hà Lầm và Núi Béo tại ga Lộ Phong (phường Hà Phong, thành phố Hạ Long), rồi vận chuyển ra Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long) để sàng tuyển trước khi đem bán ra thị trường.