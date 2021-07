Đình chỉ công tác chủ tịch xã cho người đang cách ly về nhà thăm vợ con

Ngày 29.7, thông tin từ UBND H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác 14 ngày đối với ông Hồ Ngọc Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm (H.Quỳnh Lưu), để làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, ngày 20.7, anh C. đi chăm vợ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa Minh An (xã Quỳnh Giang, H.Quỳnh Lưu) và có tiếp xúc với một phụ nữ bị nhiễm Covid-19 (ngụ xã Quỳnh Giang) cũng đi chăm người nhà tại bệnh viện. Người phụ nữ này được xét nghiệm cho kết quả dương tính với dịch Covid-19 vào ngày 27.7.

Sau khi truy vết, anh C. thuộc diện F1 và ngay trong ngày 27.7 được đưa đi cách ly tại Trường Tiểu học Quỳnh Lâm. Tuy nhiên, sau đó ông Hồ Ngọc Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm đã cho phép anh C. về nhà với lý do vợ mới sinh con.